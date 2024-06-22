В проливе Дарданеллы частично приостановили движение

В проливе Дарданеллы частично приостановлено движение судов в направлении с севера на юг. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.

По данным канала, причиной остановки стал отказ двигателя танкера PAROS. Движение судов будет продолжено в одностороннем направлении юг-север.

12 июня посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул турецкие власти из-за их позиции по Конвенции Монтре, препятствующей помощи НАТО Украине по морю. По Конвенции Монтре Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и может не допускать туда военные суда. На основе 19-й статьи Конвенции после начала СВО Турция закрыла проливы для прохода военных кораблей стран-участниц конфликта и неприбрежных стран.

В апреле транзит судов через пролив Дарданеллы приостанавливали в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса.

В январе нефтяной танкер перекрыл Босфор. Судно Peria следовало под флагом Либерии. До его отбуксировки движение в проливе остановлено в обе стороны. Длина танкера — 250 метров. Его пытались сдвинуть с места два буксира и катер береговой охраны. Танкер следовал из Стамбула в порт Алиага в Измире.