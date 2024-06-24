Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга»

Необходимо остановить атаки на Энергодар — город-спутник Запорожской атомной энергостанции. Применение беспилотных летательных аппаратов против ЗАЭС и ее окрестностей неприемлемо. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что против станции и территорий рядом с ней все чаще используют беспилотники. Гросси считает, что любой, кто стоит за этим, должен остановиться.

— Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно, — приводит слова Гросси сайт МАГАТЭ.



В Энергодаре Запорожской области РФ 19 июня произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию.

Украинские войска также обстреляли из артиллерии Энергодар 8 июня, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. ВСУ выпустили снаряд в район администрации города. В результате обстрела никто не пострадал.

В мае дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной электростанции. В результате происшествия никто не пострадал. Прилет беспилотника пришелся по территории транспортного цеха станции.