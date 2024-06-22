Польская оппозиция потребовала выйти из миграционного пакта ЕС

Самая крупная польская оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала от властей в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

«Начиная с сентября мы будем собирать подписи для проведения нового референдума по вопросу выхода из миграционного пакта», — заявил председатель политсилы Ярослав Качиньский.



В декабре прошлого года Будапешт отверг новые правила миграционной политики ЕС. Венгерские власти заявили, что не позволят указывать им, кого впускать в страну.

Суд Евросоюза в июне постановил оштрафовать Венгрию на €200 млн за нарушения, связанные с европейскими правилами по приёму мигрантов.