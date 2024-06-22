СМИ объяснили выбор Рютте на пост генсека НАТО

Возможное назначение Марка Рютте генсеком НАТО, у которого «проблем по горло», является отчаянной попыткой спасти альянс от краха из-за множества противоречий, одним из которых является поддержка Украины, пишет британское издание UnHerd.

В публикации говорится, что в НАТО «проблем по горло», и назначение Рютте новым генсеком на данный момент скорее раскрывает их, чем открывает «новую эру». Издание пишет, что некоторые члены НАТО ратуют за участие альянса в глобальных войнах, другие – не хотят вмешиваться в кампании вроде войны в Косово в 1999 году, или нынешний украинский конфликт, и предлагают НАТО выполнять функции сугубо оборонительного объединения, передает РИА «Новости».

Автор статьи также подчеркнул, что в альянсе нет такой сплоченности, как ранее. Он обратил внимание на Венгрию, которой Рютте дал письменные гарантии, что Будапешт не будет участвовать в поддержке Украины. Также приводится в пример позиция Турции, которая заинтересована быть посредником между Западом и Россией.

Журналист пришел к выводу, что Рютте выбрали генсеком НАТО из-за того, что он мастер договариваться, а не как кандидат, который может сплотить весь альянс.

Китай призвал НАТО переосмыслить свои действия на Украине

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что глобальных изменений в НАТО в случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса не произойдет.