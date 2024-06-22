ВОЗ отреагировала на данные о вспышке холеры в Херсонской области

Представители Всемирной организации здравоохранения приступили к проверке данных о вспышке холеры на части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, сообщил РИА Новости представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар. Соответствующий запрос в международную организацию был направлен со стороны России.

© News.ru

На момент ответа ни в Херсоне, ни где-либо еще на Украине не было зарегистрировано подозрительных или подтвержденных случаев заболевания холерой, — сказал он.



По словам Батнагара, ВОЗ получила сигнал от России, вопрос об эпидемиологической ситуации сейчас изучается специалистами организации. Как сообщало агентство со ссылкой на представителей подполья Херсона, в регионе более 100 человек госпитализированы с холерой, известно о 12 летальных случаях. Уточняется, что болезнь поразила как украинских военных, так и гражданское население.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина сообщила, что остановить распространение холеры в Херсоне можно, если принять жесткие меры. По словам специалиста, болезнь является опасной инфекцией, хоть и не передается по воздуху. В связи с этим, по ее мнению, необходим жесточайший карантин, однако действовать нужно без промедлений.