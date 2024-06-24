Почему принц Уильям пришел на концерт Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон

Принц Уильям пришел на концерт певицы Тейлор Свифт без Кейт Миддлтон, потому что она осталась с младшим сыном Луи. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

21 июня принц Уильям вместе с 10-летним сыном Джорджем и 9-летней дочерью Шарлоттой посетил выступление Тейлор Свифт, которое состоялось в Лондоне в рамках тура Eras Tour. Старший сын короля Великобритании опубликовал в Instagram фото, где позировал с детьми, певицей и ее бойфрендом Трэвисом Келси. Кейт Миддлтон не приехала на концерт, а осталась с 6-летним сыном Луи. По информации инсайдера издания, в ближайшее время принцесса не планирует выходить на публику .

"Принцесса Кейт не появится на ближайших концертах Тейлор. Ее появление на King's Trooping the Color еще не означает, что она возвращается к мероприятиям", — заявил источник.



22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Принцесса не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику. Кейт Миддлтон присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.