США пошли на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР

На фоне опасения дальнейшего укрепления сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан.

Об этом говорится в сообщении агентства Yonhap, выдержки из которого приводит РИА Новости. Его авторы, в частности, отмечают, что военный корабль США USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан.

«В ВМС пояснили, что это происходит в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны КНДР, которые вызваны углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Москвой», – пишет Yonhap.



При этом авианосец сопровождают американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye. Кроме того, уже известно, что военный американский корабль примет участие в запланированных совместных учениях США, Японии и Южная Кореи, которые пройдут в конце июня.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер рассказал с чем столкнуться США из-за стратегического соглашения, которое заключили лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын.