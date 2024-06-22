Члены богатейшей семьи в Британии получили срок за рабовладение

В Швейцарии суд признал одну из богатейших семей Британии виновной в эксплуатации прислуги. Члены семьи получили по 4 – 4,5 года тюрьмы. Об этом сообщает The Telegraph.

Семья Хиндуджа разбогатела, занимаясь недвижимостью, финансами и ресторанным бизнесом. Ее состояние оценивается в 47 миллиардов долларов. Семье принадлежит элитная недвижимость в Лондоне и конгломерат Hinduja Group.

В обвинении сказано, что семья Хиндуджа нарушала трудовое законодательство Швейцарии. У прислуги, которую нанимали в Индии, отнимали паспорта, работникам выдавали зарплату в рупиях раз в полгода и запрещали выходить из дома без разрешения. Одной женщине платили 8 долларов за 18-часовой рабочий день, выходных у нее не было. При этом на свою собаку семья потратила за год около 9,6 тысяч долларов.

Швейцарский суд вынес приговор членам семьи за эксплуатацию прислуги и неправомерное обхождение с работниками. Осуждены 78-летний Пракаш Хиндуджа, его жене Камала, их сын Аджай и невестка Намрата. Они получили по 4 — 4,5 года тюрьмы. Их также обязали выплатить компенсацию — около миллиона долларов.

Сроки могли быть больше, однако суд отклонил обвинение в работорговле, предъявленное семье.

Адвокаты заявили о намерении обжаловать судебное решение. Они считают, что прокурор был предвзят из-за богатства семьи.