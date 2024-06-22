В США рассказали об опасных последствиях соглашения Вашингтона и Киева

Новое соглашение между США и Украиной в сфере безопасности еще глубже вовлекает Запад в конфликт с Россией. Об этом пишет американское издание The Federalist.

© Газета.ру

«Администрация Байдена недавно подписала 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, что еще глубже погрузило Соединенные Штаты и Запад в опосредованную войну с Россией», — говорится в сообщении издания.



Кроме того, требование Байдена о вступлении Украины в НАТО вызывает глубокую тревогу «на многих уровнях». Россия при этом рассматривает интеграцию Украины в НАТО как экзистенциальную угрозу, что может закончиться ядерной войной.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В документе говорится, что Соединенные Штаты будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.