США подорвали свой авторитет и могут «погибнуть от собственного меча» из-за бездумной политики на Украине. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«В этом конфликте США рискуют погибнуть от собственного меча», — написал Кеннеди в социальной сети X.



По его словам, американская война во Вьетнаме ударила по восприятию США мировым сообществом, а украинский конфликт укрепляет негативное отношение к Вашингтону. Не случайно всё больше стран выбирает членство в БРИКС, а не в НАТО.

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Кеннеди также отметил, что разрешение применять американское оружие по территории России приведет к эскалации.

В недавней статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» президент РФ Владимир Путин заявил, что США стремятся навязать миру свой порядок, который является глобальной неоколониальной диктатурой, основанной на двойных стандартах.