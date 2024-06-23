Названа причина, по которой Карл III не готов отказаться от общения с принцем Гарри

Король Великобритании Карл III не готов отказаться от общения с принцем Гарри из-за внуков. Об этом сообщает издание The Mirror.

© Газета.Ru

Несмотря на то, что у Карла III непростые отношения с младшим сыном, он не хочет обрывать связь, потому что ему важно видеться с внуком Арчи и внучкой Лилибет.

«Король очень хочет получить шанс поближе познакомиться с Арчи и Лилибет и создать для них воспоминания. Дети могут стать связью между Карлом III и Гарри и заставить их простить друг друга», — заявила королевский эксперт Дженни Бонд.



В апреле стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.

Несколько недель назад появилась информация, что принц Гарри думает над тем, чтобы купить дом или квартиру в Великобритании, потому что друзья отказываются навещать его в США из-за «разногласий» с Меган Маркл.