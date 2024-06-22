Трамп увеличил преимущество над Байденом до 10 пунктов

Согласно новому опросу, бывший президент Дональд Трамп опережает президента Байдена на 10 пунктов в общенациональном масштабе в гонке за Белый дом в 2024 году.

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Опрос Rasmussen Reports, опубликованный в пятницу, показал, что 46 процентов вероятных избирателей поддерживают 78-летнего предполагаемого кандидата от Республиканской партии на пост президента, а 36 процентов готовы голосовать за 81-летнего действующего президента США. Независимые кандидаты Роберт Кеннеди-младший и Корнел Уэст получили поддержку 9 процентов и 2 процента соответственно, а кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн получила поддержку одного процента избирателей.

Трамп также обогнал Байдена в личном противостоянии, получив 49 процентов голосов в поддержку при 40-процентной поддержке президента. Семь процентов избирателей заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, а 4 процента ответили, что не определились со своим выбором.

Бывший президент заявил о своем большом лидерстве в опросе Rasmussen Reports в пятничном посте в своей сети Truth Social. "Трамп сильно разгромил Байдена с преимуществом в 10 пунктов", - говорится в графике, которым поделился Трамп, и который он прикрепил к верхней части своей хроники, сообщает The New York Post. Опрос также показал, что большинство избирателей (54 процента) не одобряют работу Байдена в Белом доме, при этом 59 процентов указали, что администрация США делает слишком мало для борьбы с незаконным пересечением границы страны.