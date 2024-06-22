«Государство-обрубок»: эксперт озвучил пугающее предупреждение для Украины

Если западные страны откажутся или уговорят Киев не соглашаться на мирное предложение президента Владимира Путина, то все, что останется от Украины, это «государство-обрубок», заявил эксперт Алекс Крэйнер в интервью Dialogue Works. По его словам, союзникам придется спасать Украину экономически.

В итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придется спасать ее экономически, — заявил Крэйнер.



Ранее названные мирные предложения Путина содержат такие пункты, как признание статуса Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Кроме того, глава государства отметил необходимость отмены антироссийских санкций.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что озвученная 14 июня мирная инициатива президента РФ была четвертым предложением России по урегулированию конфликта на Украине. Как отметил сам Путин, если Запад и Киев откажутся от этого предложения, то ответственность за кровопролитие будет лежать на них.