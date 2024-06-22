Бывший офицер ГРУ Сергей и его дочь Юлия Скрипали отказываются участвовать в качестве свидетелей в слушаниях по делу смерти британки Дон Стерджес, отравленной нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году. Адвокат семьи Стерджесс выступил за их включение в список свидетелей. Однако отказ Скрипалей обусловлен соображениями безопасности. URA.RU расскажет об отравлении Сергея и Юлии в 2018 году — в материале.

Что произошло

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были госпитализированы в критическом состоянии после того, как их обнаружили на скамейке возле торгового центра Maltings. Сначала предполагалось, что они пострадали от неизвестного токсичного вещества.

7 марта Скотленд-Ярд заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, и их атака была спланированной. Также было сообщено о госпитализации полицейского Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.

12 марта правительство Великобритании заявило, что Скрипали были отравлены военным нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Москву обвинили в покушении.

Кто такой Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль, родившийся 23 июня 1951 года, служил в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба и ушел в отставку в звании полковника в 1999 году. После этого он работал в управлении делами МИД РФ и занимался бизнесом.

Скрипали отказываются появляться на суде по делу об отравлении

Скрипаль был арестован ФСБ в 2004 году за контакты с британскими дипломатами в Москве. По масштабу сотрудничества с английскими спецслужбами и предоставлении информации о сотрудниках ГРУ он сравнивался с супершпионом Олегом Пеньковским.

В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж, но был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2010 году и отправлен в США в рамках операции по обмену агентами. Впоследствии он переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. Его супруга и сын скончались и похоронены в Солсбери.

Чем отравили

В результате анализа пробы с места отравления британские власти установили, что в случае отравления Скрипалей было применено нервно-паралитическое боевое вещество «Новичок», которое высоко чисто и не содержит примесей. Эксперты организации по запрещению химического оружия подтвердили наличие токсического вещества, но не уточнили его название или происхождение.

Как отравили

Существуют различные версии о том, каким образом могли провести отравление. Некоторые из предположений включают возможность применения вещества в пабе, ресторане, на кладбище, в чемодане, в автомобиле, на дверной ручке или даже во флаконе из-под духов. Полиция подтвердила, что высокая концентрация вещества была обнаружена на входной двери дома Скрипалей, но конкретные детали о способе проведения отравления и подозреваемых пока остаются неясными.

Позиция Великобритании

Британские власти считали, что Россия является единственной страной, у которой были возможность, мотив и намерение совершить отравление и несут ответственность за происшествие. Отказ России сотрудничать и предоставлять информацию вызывало дополнительное напряжение.

Британский МИД предъявил ультиматум России требованием представить объяснение отравления Скрипалей на британской территории и полностью раскрыть «Новичок». Россия отказалась давать ответ на эти требования. Активности Великобритании в Москве, такие как брифинг и представление «длинного списка враждебных действий России», продемонстрировали твердую позицию Британии. В качестве основного вывода Москва названа «виновной без малейшего сомнения».

Российские власти неоднократно отрицали причастность к произошедшему. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» событий в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой.