Меган Маркл разозлилась на Викторию Бэкхэм из-за ее богатства

Супруга принца Гарри Меган Маркл и дизайнер Виктория Бекхэм поссорились из-за различий в социальном статусе. Об этом сообщила газета Mirror, ссылаясь на книгу писателя Тома Бауэра «Дом Бекхэмов: деньги, секс и власть». Там отметили, что Маркл считала себя принадлежащей к более высокому классу, чем Бекхэм, но разочаровалась, узнав об их богатстве.

«Она (Меган Маркл — прим. URA.RU) была раздражена, обнаружив, что у Бекхэмов значительно больше богатства, чем у нее самой. Они владели пятью домами, имели постоянный доступ к частным самолетам, приглашения плавать на яхтах и гораздо больше денег», — говорится в материале.



Там подчеркнули, что Маркл также просила у Бэкхем бесплатные сумки и одежду во время помолвки с принцем Гарри. Но королевский дворец запретил Маркл брать эти вещи.

Трещины в отношениях между семьями начались в 2018 году, когда семья Бекхэм не была приглашена на свадебный ужин Гарри и Меган. Ситуация усугубилась, когда принц и Маркл не получили приглашение на свадьбу старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина в 2023 году.