В США сообщили о тайном плане Израиля по Западному берегу

Правительство Израиля предпринимает тайные усилия по необратимому изменению способов управления одной из двух частей Палестины. Об этом сообщает газета The New York Times после изучения записи выступления израильского министра финансов Бецалеля Смотрича на частном мероприятии.

Речь идет о Западном береге реки Иордан. Отмечается, что Верховный суд Израиля постановил, что речь идет о временной военной оккупации под управлением армии. Официально статус Западного Берега остается открытым для переговоров с палестинскими лидерами, однако в действительности власти Израиля предпринимают непубличную попытку укрепить контроль над территорией. По словам Смотрича, отдельные части плана правительства уже были поэтапно внедрены в течение последних 18 месяцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил признание рядом стран государственности Палестины, назвав этот шаг наградой за терроризм.