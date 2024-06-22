В Японии выискали непонятные детали договора между Россией и КНДР

В договоре о партнёрстве между Россией и КНДР существуют «непонятные детали», заявил японский политолог Итиё Исикава.

«В этом договоре есть непонятные тонкие детали», — цитирует его РИА Новости.



Исикава отметил, что эти детали «вызывают беспокойство».

Блинкен прокомментировал сотрудничество РФ и КНДР

19 июня президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявил, что Токио испытывает серьёзное беспокойство в связи с развитием отношений России и КНДР.