В Японии выискали непонятные детали договора между Россией и КНДР

Политолог Исикава: в договоре между Россией и КНДР есть непонятные детали
В договоре о партнёрстве между Россией и КНДР существуют «непонятные детали», заявил японский политолог Итиё Исикава.
«В этом договоре есть непонятные тонкие детали», — цитирует его РИА Новости.
Исикава отметил, что эти детали «вызывают беспокойство».
Блинкен прокомментировал сотрудничество РФ и КНДР
19 июня президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.
Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявил, что Токио испытывает серьёзное беспокойство в связи с развитием отношений России и КНДР.