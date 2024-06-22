На юге и западе Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны. Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики.

"Объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. <...> Имеется поврежденное оборудование. <...> Отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.



В свою очередь в энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении оборудования на объектах во Львовской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской.

В ночь на 22 июня на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась около двух часов. По данным украинских СМИ, ночью взрывы были слышны в Луцке (Волынская область), около города Стрый (Львовская область), а также в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Сообщается, что в Стрые начались перебои с подачей электричества. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о сильном пожаре на объекте критической энергетической инфраструктуры.