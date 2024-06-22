В Китае ИИ превратил украинского блогера в русского

В Китае искусственный интеллект превратил украинского блогера Ольгу Лойек в русского. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Распространенные дипфейки основывались на том, что они — русские женщины и благодарили Китай за поддержку России.

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«Вскоре после запуска youtube-канала Лойек обнаружила, что ее фотография была распространена при помощи ИИ», — отметили в сообщении, уточнив, что снимок использовался для создания альтер-эго в китайских соцсетях.



Поддельные аккаунты значительно обогнали свой реальный прототип, завоевав сердца сотни тысяч подписчиков в Китае.

Лойек прокомментировала агентству, что это «действительно жутко», сама бы она никогда не стала рассуждать на тему величия КНР и России.

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