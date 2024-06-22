В Китае ИИ превратил украинского блогера в русского

Reuters: в Китае ИИ создал русскую копию украинского блогера Ольги Лойек
В Китае искусственный интеллект превратил украинского блогера Ольгу Лойек в русского. Об этом сообщает агентство Reuters.
Распространенные дипфейки основывались на том, что они — русские женщины и благодарили Китай за поддержку России.
Чего боятся разработчики искусственного интеллекта
«Вскоре после запуска youtube-канала Лойек обнаружила, что ее фотография была распространена при помощи ИИ», — отметили в сообщении, уточнив, что снимок использовался для создания альтер-эго в китайских соцсетях.
Поддельные аккаунты значительно обогнали свой реальный прототип, завоевав сердца сотни тысяч подписчиков в Китае.
Лойек прокомментировала агентству, что это «действительно жутко», сама бы она никогда не стала рассуждать на тему величия КНР и России.
Ранее работодатели рассказали, готовы ли доплачивать сотрудникам за умение пользоваться ИИ.