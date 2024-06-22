Мадуро предупредил о подготовке госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что представители правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые не подписали Договор о признании результатов президентских выборов 28 июля 2024 года, готовят государственный переворот.

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"Эти секторы пытаются устроить переворот в любой момент", - цитирует ТАСС выступление венесуэльского лидера на митинге в штате Монагас.



По его словам, "марионетки олигархии" намерены объявить о мошенничестве на выборах, спровоцировать уличные беспорядки и волну насилия, а также совершить государственный переворот.

Мадуро подчеркнул, что у него есть доказательства, и призвал граждан страны при любых обстоятельствах "сохранять стальные нервы и поддерживать максимальное единство".

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Ранее восемь из десяти зарегистрированных кандидатов на пост главы государства, включая Мадуро, подписали обязательство признать волю народа, выраженную путем голосования, и результаты выборов, которые будут объявлены Национальным избирательным советом Венесуэлы.

Договор о признании результатов президентских выборов не был подписан только кандидатом от ультраправой Унитарной платформы Гонсалесом и кандидатом от партии "Сентрадос" Маркесом.

Президентские выборы в Венесуэле состоятся 28 июля. Мадуро будет участвовать в них уже в третий раз.