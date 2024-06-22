В Белоруссии рассказали о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами

Польские силовики жестоко обращаются с задержанными мигрантами и избивают их. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

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По его словам, выдворенные с территории Польши мигранты чаще всего жалуются, что представители силовых структур используют телескопические дубинки при избиении.

Сотни мигрантов пытались прорваться через границу Польши

«Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу», — рассказал белорусский офицер.



Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на границе с Белоруссией вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией.