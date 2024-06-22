Премьер Китая отказался встречаться с вице-канцлером Германии

Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министр экономики Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в КНР. Об этом пишет немецкое издание Welt.

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"Роберт Хабек (партия "Зеленые") во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи", - говорится в публикации со ссылкой на членов делегации, сопровождающих политика.



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При этом, как признался сам вице-канцлер, у него нет ни малейшего понятия, почему переговоров не будет.

В Пекине же лишь сообщили, что назначенная на утро субботы встреча "не представляется возможной".

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал НАТО рудиментом времен Холодной войны. По его словам, альянсу следовало бы не клеветать на Пекин, а задуматься над переоценкой смысла своего существования.