«Я их ночь дою»: Лукашенко рассказал о своих сновидениях

Белорусский президент Александр Лукашенко в рамках визита в молочнотоварный комплекс сообщил, что сейчас ему снятся экс-коллеги и коровы.

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— Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою... Лучше нет. Никакое президентство... Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения, — пояснил политик.



Лукашенко подчеркнул, что труд в сельском хозяйстве — один из лучших, передает БелТА.

Президент Белоруссии также отметил, что часто спорит о погоде со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным.

В мае Александр Лукашенко угощал Путина блюдами национальной кухни во время неформального ужина в деревне под Минском. Кроме того, политик предложил гостю попробовать «антиковидный» салат под названием «Молодость».

Зимой президент признался, что получил бытовую травму в процессе колки дров. В том же месяце Лукашенко рассказал об импортозамещении на примере McDonald’s. Политик отметил, что для его государства не составляет труда приготовить картошку или испечь булочки для сети фастфуда, позднее просто разделив их пополам.