В Венесуэли раскрыли подготовку к госперевороту

Кандидаты от крайне правой оппозиции в парламенте Венесуэлы готовят новый государственный переворот. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в видео на своей странице в видеохостинге YouTube.

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В ходе общения со своими сторонниками в штате Монагас, Мадуро рассказал, что властям страны и оппозиции удалось достичь исторического соглашения ради мира, под которым подписались почти все лидеры оппозиции.

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«Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений избиркома и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — заявил Мадуро.



По мнению венесуэльского лидера, кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес готовятся к организации беспорядков в случае, если объединенный кандидат на предстоящих выборах не будет их устраивать.

До этого стало известно, что сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с политическими процессами в латиноамериканской стране, в том числе с выборами главы государства.

Ранее Мадуро заявил о переходе России на новый уровень при Путине.