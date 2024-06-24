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Лидер партии Reform UK выступил за начало переговоров Запада с РФ по Украине

Западу следует начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, слова которого приводит газета The Times.

Лидер партии Reform UK выступил за начало переговоров Запада с РФ
© ТАСС
"Я чувствую, что война зашла в тупик. Количество потерянных жизней ужасает. Никакие вразумительные переговоры не ведутся. Даже если переговоры с целью найти мирное [решение] провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них", - сказал он.

Фараж также подчеркнул, что именно Запад спровоцировал текущий конфликт на Украине.

"Запад исторически вплоть до недавнего времени идиотским способом провоцировал [президента РФ Владимира] Путина. Постоянное расширение на восток НАТО и Евросоюза дало Путину причину вступить в войну", - добавил политик. По его словам, западным странам следует задаться вопросом о том, что "делать теперь". Он указал, что сейчас настало время для переговоров по Украине.

В то же время Фараж отметил, что поддерживает предоставление Великобританией военной помощи Украине. При этом он скептически высказался об эффекте западных санкций для российской экономики. Политик выразил мнение, что ограничения в отношении РФ привели к сближению Москвы и Пекина.

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