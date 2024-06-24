Лидер партии Reform UK выступил за начало переговоров Запада с РФ

Западу следует начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, слова которого приводит газета The Times.

"Я чувствую, что война зашла в тупик. Количество потерянных жизней ужасает. Никакие вразумительные переговоры не ведутся. Даже если переговоры с целью найти мирное [решение] провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них", - сказал он.



Фараж также подчеркнул, что именно Запад спровоцировал текущий конфликт на Украине.

"Запад исторически вплоть до недавнего времени идиотским способом провоцировал [президента РФ Владимира] Путина. Постоянное расширение на восток НАТО и Евросоюза дало Путину причину вступить в войну", - добавил политик. По его словам, западным странам следует задаться вопросом о том, что "делать теперь". Он указал, что сейчас настало время для переговоров по Украине.



В то же время Фараж отметил, что поддерживает предоставление Великобританией военной помощи Украине. При этом он скептически высказался об эффекте западных санкций для российской экономики. Политик выразил мнение, что ограничения в отношении РФ привели к сближению Москвы и Пекина.