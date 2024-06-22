В Белоруссии провели операцию против террористов совместно с ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во взаимодействии с российскими коллегами изъяли у готовивших теракты белорусских граждан взрывчатое вещество пластид и средства для его инициации. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Евгений Пилецкий.

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"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК предотвращены готовящиеся акты терроризма. Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности России изъяты из оборота более 4 кг пластида, взрыватели, спусковые механизмы и пульты управления", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".



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В сюжете телеканала задержанный фигурант, которого представили как жителя Бреста, сообщает, что в 2013 году он познакомился с неназванным гражданином Украины, который впоследствии стал его куратором в противоправной деятельности. По данным телеканала, показания задержанный давал осенью 2023 года. В 2018 году он был депортирован на Украину, где, как сообщили авторы сюжета, отбыл наказание за контрабанду.

"Представителями спецслужб Украины был обещан возможный заработок [в размере] от нескольких тысяч долларов США за перемещение огнестрельного оружия и взрывчатки до 200 тысяч долларов США за совершение акта терроризма в отношении высокопоставленного государственного или общественного деятеля", - рассказал Пилецкий.



По словам следователя по особо важным делам главного следственного управления центрального управления Следственного комитета (СК) Белоруссии Дениса Азаренко, обвиняемый "инициативно связывался по каналам мессенджеров с представителями, с которыми был знаком, Украины, где как бы интересовался у них заданиями на совершение ряда преступлений на территории Республики Беларусь и на территории Украины".

"При этом изначально он как бы указывал о том, что он как бы желает более на территории Беларуси [совершить теракт]", - рассказал сотрудник СК.



По данным телеканала, в июле 2023 года "фигуранты по заданию украинских спецслужб отправляются в сторону Брянска".