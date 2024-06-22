Куба присоединилась к иску против Израиля

Правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который ЮАР инициировала в Международном суде ООН. Об этом сообщил кубинский МИД.

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"Согласно твердому и устойчивому обязательству поддерживать и вносить всевозможный вклад в законные международные усилия, направленные на то, чтобы положить конец геноциду в отношении палестинского народа, правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который Южно-Африканская Республика начала в Международном суде ООН", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте дипведомства.



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"Действуя в рамках статьи 63 устава Международного суда ООН и строго в соответствии со своими обязательствами как государства - члена Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Куба использует свое право представлять в качестве третьей стороны свою интерпретацию норм конвенции, которые Израиль вопиюще нарушил действиями на незаконно оккупированной палестинской территории в секторе Газа", - отмечается в коммюнике.



В нем также говорится, что основная цель кубинского запроса, направленного в основной судебный орган ООН, состоит в том, чтобы "остановить злодеяния в результате дискриминационного и неизбирательного использования силы со стороны Израиля".

"Геноцид, апартеид, насильственное перемещение и коллективные наказания не могут иметь места в нынешнем мире, также их не может терпеть мировое сообщество", - подчеркнули в МИД Кубы.



ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля из-за ситуации в секторе Газа, призвав инстанцию принять временные меры в отношении руководства еврейского государства. Как указали власти ЮАР, израильские действия в отношении населения палестинского анклава являются нарушением обязательств, принятых в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.