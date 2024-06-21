Херш заявил о тайных переговорах РФ и Запада по Украине

Россия и Запад провели несколько неофициальных переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на источники заявил американский журналист Сеймур Херш, передает «Известия».

По его словам, президент России Владимир Путин выступил с предложением об урегулировании конфликта на Украине именно после этих секретных переговоров.

Также, согласно информации Херша, США сомневаются в успехах ВСУ на поле боя, хоть и утверждают обратное.

«Чиновник сказал мне, что вероятность значительного успеха Украины на поле боя остается низкой, учитывая огромные запасы войск и военной техники России», — добавил журналист.



На этом фоне Херш назвал нынешнюю политику действующего президента США Джо Байдена катастрофой, призвав его изучить предложения Путина по Украине.

Ранее американский журналист заявил, что, в случае неудачного выступления Байдена на предстоящих дебатах, Демократическая партия может выдвинуть другого кандидата на грядущие выборы, заменив его губернаторами штатов Калифорния или Иллинойс.