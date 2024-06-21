Херш назвал возможную замену Байдена

В случае неудачного выступления президента США Джо Байдена на предстоящих теледебатах, Демократическая партия может выдвинуть другого кандидата на грядущие выборы, заменив его губернатором штата Калифорния Гэвин Ньюсом или губернатором Иллинойса Джеем Робертом Притцкером. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС.

Согласно его информации, Демократическая партия уже настроена получить от Байдена и его советников согласие на открытый для всех процесс выдвижения кандидатур для участия в грядущих президентских выборах в США. Этот вопрос будет поднят на съезде партии в августе «в крайнем случае, если выступление американского президента в четверг будет очень плохим».

В таком случае, по словам Херша, Байдена могут заменить губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсом или губернатором Иллинойса Джеем Робертом Притцкером. При этом некоторые считают, что даже в случае провала 27 июня у президента США будет время оправиться от неудачи и показать лучший результат во втором раунде дебатов 10 сентября, добавил журналист.