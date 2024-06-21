Скрипали отказываются появляться на суде по делу об отравлении

Отец и дочь беспокоятся о своей безопасности.

По информации газеты, британское правительство попросило обеспечить задержку трансляции слушания на 15 минут на случай раскрытия секретной информации.

Окончательное решение по поводу присутствия Скрипалей ещё не принято. Процесс должен начаться в октябре. Отмечается, что семья британки Дон Стёрджес, предположительно, ставшей жертвой отравляющего вещества, изъявила желание, чтобы Скрипали были включены в список возможных свидетелей.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжёлом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший премьер королевства Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены веществом под названием «Новичок», разработанным в России. В Москве эти обвинения отвергли. Впоследствии Госдеп США ввёл санкции против России в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием.