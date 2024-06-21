Иран предупредил о риске новой войны на Ближнем Востоке

Постпредство Ирана при ООН предупредило Израиль о риске начала новой войны на Ближнем Востоке. Об этом дипмиссия написала в социальной сети X.

В сообщении постпредства указывается, что любое неосторожное решение Израиля может привести к новой войне. При этом дипмиссия считает, что последствия конфликта приведут к разрушению инфраструктуры Ливана, а любой исход новой войны будет невыгоден для Израиля.

«Любое неосторожное решение оккупационного израильского режима спасти себя может ввергнуть регион в новую войну, следствием которой станет разрушение инфраструктуры Ливана, а также инфраструктуры оккупированных в 1948 году территорий. Несомненно, в этой войне будет один проигравший — сионистский режим», — сообщила иранская дипмиссия.



Ранее генсек ООН допустил расширение конфликта на Ближнем Востоке.