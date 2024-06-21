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Орбан призвал нажать стоп-кран на «европейском поезде войны»

Будапешт и венгерский народ должны остановить европейский тренд по эскалации конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Lenta.ru

«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом. — «Газета.Ru»), Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — сообщил глава венгерского кабмина. Газета.Ru

По словам венгерского политика, в коалицию объединились все, кто «хочет вовлечь Европу в войну в ускоренном темпе». Новый состав Еврокомиссии можно будет ожидать, по оценке венгерского премьера, уже к концу следующей недели. RT на русском

Орбан призвал нажать стоп-кран на «европейском поезде войны»
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