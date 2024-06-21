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Изучавший НЛО член Пентагона заявил об угрозах в свой адрес

Лью Элизондо, назвавший себя бывшим главой секретного подразделения Пентагона, объявил о том, что получает угрозы. По его словам, раньше он возглавлял отдел, который занимался изучением НЛО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Изучавший НЛО член Пентагона заявил об угрозах в свой адрес
© globallookpress.com

Как рассказал сам Элизондо, в прошлом он занимался изучением внеземной жизни и идентификации аэрокосмических угроз. В какой-то момент мужчина стал информировать о своей деятельности СМИ, после чего в его адрес стали поступать угрозы. При этом каких-либо доказательств существования НЛО отдел Элизондо так и не обнаружил.

«Лью Элизондо, который возглавлял засекреченное подразделение Пентагона, изучавшее НЛО, сказал, что в адрес его и "нескольких других информаторов, которые прежде участвовали в изучении правительством США неопознанных аномальных явлений", поступают угрозы», — сообщает источник.

Отмечается, что Элизондо серьезно воспринял угрозы. На случай если в ближайшее время с ним что-то случится, мужчина предупредил, что не имеет суицидальных мыслей, вредных привычек и связей с криминалом.

Ранее группа ученых заподозрила Католическую церковь в сокрытии информации об НЛО и внеземных цивилизациях.