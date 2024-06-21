Изучавший НЛО член Пентагона заявил об угрозах в свой адрес

Лью Элизондо, назвавший себя бывшим главой секретного подразделения Пентагона, объявил о том, что получает угрозы. По его словам, раньше он возглавлял отдел, который занимался изучением НЛО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Как рассказал сам Элизондо, в прошлом он занимался изучением внеземной жизни и идентификации аэрокосмических угроз. В какой-то момент мужчина стал информировать о своей деятельности СМИ, после чего в его адрес стали поступать угрозы. При этом каких-либо доказательств существования НЛО отдел Элизондо так и не обнаружил.

«Лью Элизондо, который возглавлял засекреченное подразделение Пентагона, изучавшее НЛО, сказал, что в адрес его и "нескольких других информаторов, которые прежде участвовали в изучении правительством США неопознанных аномальных явлений", поступают угрозы», — сообщает источник.



Отмечается, что Элизондо серьезно воспринял угрозы. На случай если в ближайшее время с ним что-то случится, мужчина предупредил, что не имеет суицидальных мыслей, вредных привычек и связей с криминалом.

Ранее группа ученых заподозрила Католическую церковь в сокрытии информации об НЛО и внеземных цивилизациях.