В Бельгии испугались последствий от изъятия активов РФ

В Европе предупредили о непредсказуемых последствиях изъятия российских активов. Разделить риски этого шага ради кредитования Киева призвал коллег министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. Lenta.ru

«Для нашей страны принципиально важны две вещи — не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости. Второе — это распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — заявил чиновник. Газета.Ru

ЕС планирует инвестировать российские активы, чтобы получить доход, который и будет выдан Украине в качестве кредита. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что средства РФ будут заморожены на время выплаты займа. Ura.Ru