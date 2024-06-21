На Украине уволили заместителя главы управления госохраны

Заместитель начальника управления госохраны Украины, которое отвечает за безопасность президента и других высших должностных лиц государства, Игорь Пискун отправлен в отставку следом за главой ведомства. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Несколькими часами ранее появился указ о назначении Алексея Морозова новым главой управления госохраны. До этого обязанности руководителя исполнял Максим Донец. Назначение произошло на следующий день после того как украинские СМИ опубликовали выдержки из обращения офицеров ведомства к президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором они жаловались на "узурпацию власти" бывшим главой управления.

Как следует из указа на сайте президента, новым заместителем руководителя стал Роман Вихор.

В последнее время в управлении госохраны произошло несколько несвойственных ведомству такого назначения скандалов. 9 мая был снят с должности начальник управления Сергей Рудь. Это произошло после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) задержала близкого к нему полковника госохраны Андрея Гука по обвинению в подготовке покушения на Зеленского и глав спецслужб страны.

После исполнять обязанности руководителя стал Донец. Однако 20 июня в СМИ попало письмо, подписанное несколькими офицерами госохраны, в котором они заявляли, что Донец сам назначил себя и. о. главы ведомства и раздает указания, препятствующие обеспечению охраны высшего руководства страны. Также они утверждали, что Донец фактически отстранил от работы часть сотрудников без объяснения причин. Офицеры просили Зеленского назначить легитимного руководителя ведомства и отменить приказы Донца.