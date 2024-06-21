Украине предрекли фазу неповиновения Зеленскому

Из-за нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и нежелания украинского народа воевать Киев ждет фаза открытого неповиновения. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka.

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«У народа идет отторжение власти. А когда идет отторжение власти, рано или поздно должна начаться фаза открытого неповиновения, тем более когда нарушена конституция и нет легитимного руководства», — сказал он.



Он также отметил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак постоянно проводят социологические опросы, в том числе закрытые, которые показывают низкие рейтинги Зеленского и спецслужб, а также стремление украинцев к переговорам.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал резкое падение рейтингов Владимира Зеленского: с 90 процентов в 2022 году он упал до 59 процентов в мае 2024 года.