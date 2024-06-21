Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы

Израиль после окончания конфликта в секторе Газа намерен провести его демилитаризацию. Об этом в интервью порталу Punchbowl News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Газета.Ru

Он считает, что Израиль может провести «устойчивую демилитаризацию» только против возрождающегося террористического движения. При этом в конце 2023 года власти Израиля отрицали планы по оккупации сектора Газа. Нетаньяху также заявил о планах по созданию в Газе гражданской администрации, которая будет заниматься управлением и распределением гуманитарной помощи. ТАСС

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