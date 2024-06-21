Орбан оскорбил фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер «сыграл роль Вельзевула», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является «его девочкой-прислужницей». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Kossuth.

По его словам, Вебер является «старым противником» его страны, так как запустил в 2018 году процесс о лишении Венгрии права голоса. Премьер также добавил, что причиной такого поступка стала месть — ранее партия Орбана помешала Веберу стать председателем Еврокомиссии.

«Манфред Вебер — старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница. <...> Созданная сейчас коалиция — либералы, левые и Европейская народная партия — под руководством Манфреда Вебера, который сыграл роль Вельзевула в том, что политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась... Это провоенная коалиция. Вместе собрались те, кто и дальше, и даже ускоренными темпами хочет втянуть Европу в войну, они открыто говорят об этом», — рассказал Орбан.



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