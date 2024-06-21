В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Правоохранительные органы ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу, сообщила Генпрокуратура Германии.

По ее данным, трое задержанных якобы по заданию иностранной разведки находились в Германии с целью сбора информации о находящемся на территории Германии «человеке с Украины, для чего они следили 19 июня за кафе во Франкфурте-на-Майне, в котором должна была находиться их цель, передает ТАСС.

О спецслужбе какой страны может идти речь, не уточняется, 20 июня судья выдал и исполнил ордера на их арест.

18 апреля прокуратура ФРГ подтвердила задержания по подозрению в «работе на спецслужбы России». Напомним, также сообщалось, что в Германии задержаны два человека по подозрению в «работе на спецслужбы России».