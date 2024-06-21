Пока вы не уснули: взрыв на заводе в Италии и потери ВСУ за неделю

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На заводе в Италии произошел взрыв

На заводе по производству алюминия в итальянском Больцано на севере страны произошел взрыв. Об этом сообщается в эфире телеканала RAI.

Пострадали по меньшей мере шесть человек.

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Минобороны назвало потери ВСУ за неделю

Украинские военные потеряли за неделю до 610 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение четырем соединениям противника, во время чего Вооруженные силы Украины потеряли 1980 военных. В общей сложности ВСУ потеряли 13710 бойцов только за прошедшую неделю.

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Боррель анонсировал «позитивную новость» для Киева

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может по итогам заседания Совета ЕС 24 июня объявить "позитивную новость" относительно использования прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

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Путин объяснил необходимость развития ядерной триады России

Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он назвал ядерное оружие России гарантом мировой стабильности.

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Названа численность группировки НАТО для отправки на Украину

Страны-участницы НАТО могут направить на Украину группировку численностью до 300 тысяч человек, считает военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что в первую очередь официально вступят в конфликт войска Польши.

Как только начнут заканчиваться украинцы, официально вступят войска Польши, хотя польские наемники уже там воюют, а потом вокруг польской армии будут комплектоваться другие страны. Я думаю, это может быть единая группировка войск НАТО минимум 150 тысяч, а там до 300 тысяч. Большую часть составит польская армия, — допустил политолог.



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Белоусов оценил ситуацию на линии фронта

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские силы сейчас владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные борются с последователями нацистской идеологии. Также он заявил, что РФ находится «на острие борьбы за справедливый и равноправный миропорядок».

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Путин заявил о готовности России к диалогу с НАТО

Россия готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО. Об этом заявил сегодня на встрече с выпускниками военных вузов президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к «широкому международному обсуждению» вопросов равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, включая НАТО.

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Медведев назвал условие для переговоров с США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал США «циничными тварями», предлагающими диалог по поводу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на фоне поставок оружия Украине. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не бряцает» ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Вместе с тем при необходимости власти могут изменить ядерную доктрину страны. После чего в Совете национальной безопасности США сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.

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Орбан заявил о подготовке НАТО военной миссии на Украине

© РИА Новости

Европейский поезд едет в сторону войны и НАТО сбирается проводить военную миссию на Украине, однако Будапешт не примет в ней участия. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

Премьер Венгрии отметил, что ему удалость достичь «минимальной цели» и договориться с генеральным секретарем НАТО о том, что Будапешт не будет принимать участия в миссии на Украине.

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На Украине заявили о потере поддержки Глобального Юга

Конференция по Украине в Швейцарии показала, насколько сильно Украина потеряла поддержку на Глобальном Юге. Об этом заявил неназванный бывший высокопоставленный сотрудник администрации Зеленского, передает издание Spectator.

«[Владимир Зеленский] надеялся, что конференция станет новой точкой отсчета международной поддержки... она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку на Глобальном Юге», — сказал он.



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