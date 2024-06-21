Во Франции заявили о бесполезности F-16 на Украине

Истребители F-16, которые Запад поставит ВСУ, могут оказаться бесполезными на поле боя из-за российской ПВО. Об этом сообщает Midi Libre.

В издании уточнили, что речь идет о российской системе С-400, которая «заставит F-16 летать на низкой высоте», тем самым ослабив их эффективность.

«На таких малых высотах ракеты запускаются в плотном воздухе с сильным аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся цели. Когда их ракетный двигатель выключается после первых нескольких секунд полета, они набирают не так много скорости или высоты, как если бы они были запущены с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковых скоростях, и, следовательно, имеют небольшую эффективную дальность полета», — говорится в тексте.



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В Midi Libre отметили, что ракеты «Метеор» могли бы достичь большей дальности полета, но они несовместимы с F-16.