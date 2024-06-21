Байден уступает Трампу в большинстве колеблющихся штатов

Согласно результатам опроса Emerson College Polling и издания Hill, действующий президент США Джо Байден уступает экс-президенту Дональду Трампу в шести колеблющихся штатах из семи.

В публикации Hill указывается, что результаты голосования в этих штатах могут стать ключевыми на будущих президентских выборах. При этом издание подчеркивает, что разрыв между кандидатами вышел небольшим — от 1 до 4%.

Как показал опрос, в Аризоне Байден набрал 43% голосов, а Трамп 47%. В Джорджии у действующего президента 41%, а у бывшего 45%. В Мичигане разрыв составил всего 1% — 45% у Байдена и 46% у Трампа. В Неваде Байден собрал 43%, а его оппонент 46%. В Пенсильвании Байден получил 45%, а Трамп 47%, и, наконец, в Висконсине глава государства получил 44%, в то время как Трамп набрал 47%. И только в штате Миннесота Байден смог набрать столько же голосов, сколько и Трамп — оба кандидата набрали 45%.

Напомним, что следующие выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Ранее стало известно, что предвыборные дебаты в США впервые за долгое время пройдут без зрителей.