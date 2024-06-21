Нетаньяху рассказал о серьезных проблемах с США

Израиль и США пока не смогли решить серьезные проблемы относительно поставок американского оружия еврейскому государству. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Punchbowl News. Газета.Ru

Он признал, что серьезные проблемы, связанные с сокращением поставок американских вооружений, возникли несколько месяцев назад. «И на самом деле мы пытались сгладить это сокращение поставок во многих тихих разговорах между нашими и американскими чиновниками, между мной и президентом [США Джо Байденом]. Но мы не смогли решить эту проблему», - сказал он. «Я поднял этот вопрос перед госсекретарем [США Энтони] Блинкеном и сказал ему, что представители нашего министерства обороны доносят до нас, что сейчас [оружие] поступает лишь тонким ручейком», - добавил политик. ТАСС

Ранее Нетаньяху выразил готовность терпеть нападки ради поставок американских боеприпасов. Lenta.ru