Миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс высмеял лозунг о якобы "защите демократии" на Украине.

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"Как все началось и как все закончилось", - написал он в пятницу на своей странице в X (ранее Twitter). Сакс прикрепил к своему посту две фотографии, на первой написано: "Спасите Украину. Защитите демократию", а на второй - "Дайте нам выборы".



Украинский флаг с надписью Give Us Elections ("Дайте нам выборы") вывесили 21 июня во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Словакией на трибуне стадиона в Дюссельдорфе.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. В частности, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что полномочия президента Украины по конституции истекли в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Власти Украины при этом заявляли, что президентские выборы пройдут после завершения конфликта с Россией.