Украина обманывала весь мир по вопросу вывоза зерна, так как обвиняла Россию в якобы его блокировке. Об этом заявил экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Ален Жюйе в интервью YouTube-каналу Club des Vigilants.

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«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!» — рассказал аналитик.



Жюйе добавил, что во время вывоза зерна в страны Запада, Украина обвиняла Россию, что якобы по ее вине продукция не завозиться в страны Глобального Юга. Он подчеркнул, что Киев намеренно скрывал истинные маршруты поставок.

Ранее Жюйе возмутился поручением президента Украины Владимира Зеленского, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получит права на послевоенное восстановление Украины. По его словам, эта информация вызывает тревогу, так как Париж выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву, и сделал это напрасно. Он также напомнил, что ранее Париж уже сталкивался с подобным при участии в восстановлении Боснии и Герцеговины.