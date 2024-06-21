Боррель анонсировал «позитивную новость» для Киева

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель может по итогам заседания Совета ЕС 24 июня объявить "позитивную новость" относительно использования прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Мы ожидаем объявление в понедельник. Посмотрим, что будет. Возможно, будет что-то позитивное по этой части", - сказал он, отметив, что Боррель может объявить "что-то позитивное".

