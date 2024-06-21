В Сербии высказались об отношениях с Россией

Сербия рассчитывает на укрепление экономических связей с Россией, а также намерена вести работу по достижению стабильного роста товарооборота между странами. Об этом корреспонденту ТАСС заявил министр правительства Сербии Ненад Попович, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, который назначен сопредседателем Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"С Россией нас связывают многовековые связи, это наш стратегический партнер и главный союзник на протяжении всей истории. Сербия заинтересована в том, чтобы наши отношения динамично развивались, и для этого нет никаких препятствий. Россия всегда поддерживала нас политически и дипломатически, Сербия очень ценит это, дорожит существующим уровнем нашего сотрудничества и намерена всесторонне его укреплять. Кроме того, Сербия никогда не введет санкции в отношении Москвы, так как в своей суверенной политике наша страна руководствуется исключительно интересами сербского народа", - подчеркнул Попович.



Ранее в пятницу из кабинета министра сообщили, что Попович в соответствии с решением правительства назначен на должность председателя межправкомитета с сербской стороны.