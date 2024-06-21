ЕС утвердил дату переговоров по вступлению Украины и Молдавии в союз

Переговоры по вступлению Молдавии и Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

«Все члены ЕС, 27 стран, утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество. Планируется, что они стартуют 25 июня», — сообщило агентство на своей странице в соцсети X.



Отмечается, что такая дата была согласована на встрече в Люксембурге. На ней присутствовали министры финансов ЕС.

До этого президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении в союз. Страна уже обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны.

Украина давно, как и Молдавия, просится в ЕС. Российский президент Владимир Путин отмечал, что РФ никогда не была против, чтобы Киев вступил в союз. По его словам, членство в нем не представляет никакой военной угрозы для РФ.