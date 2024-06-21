Конференция по Украине в Швейцарии показала, насколько сильно Украина потеряла поддержку на Глобальном Юге. Об этом заявил неназванный бывший высокопоставленный сотрудник администрации Зеленского, передает издание Spectator. Lenta.ru

«[Владимир Зеленский] надеялся, что конференция станет новой точкой отсчета международной поддержки... она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку на Глобальном Юге», — сказал он. RT на русском

Кроме того, издание отмечает, что власти республики должны быть готовы к компромиссам по территориальным вопросам и членству в НАТО. Говорит Москва