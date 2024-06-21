Во Франции напали на кандидата от «Национального объединения»

Во время раздачи листовок на рынке во французском департаменте Луара неизвестные в масках напали на кандидата в депутаты от правой партии «Национальное объединение» Эрве Брея.

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Об этом сообщает издание Le Point.

68-летний кандидат в депутаты проводил кампанию в коммунне Сент-Этьен. Брей общался с жителями на рынке и раздавал листовки.

В этот момент к нему подошли четыре человека в масках и начали угрожать, а затем толкнули кандидата и других членов партии.

У Брея был установлен кардиостимулятор, в результате инцидента его госпитализировали с инсультом.

Как пишет издание, представители «Национального объединения» подали жалобу в полицию, правоохранители начали расследование.

Ранее председатель партии Жордан Барделла выступил против отправки французских войск на Украину.